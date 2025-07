Il supporto su cui poggia il vetrino nel microscopio nei cruciverba: la soluzione è Traslatore

TRASLATORE

Curiosità e Significato di Traslatore

Vuoi sapere di più su Traslatore? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Traslatore.

Perché la soluzione è Traslatore? Il traslatore è la componente del microscopio che sostiene il vetrino, permettendo di spostarlo con precisione per osservare diversi punti dell’oggetto esaminato. È fondamentale per mettere a fuoco e analizzare dettagli minuti senza dover cambiare l’intera posizione del campione. In poche parole, è il supporto che aiuta a muovere il vetrino in modo stabile e accurato durante l’osservazione.

Come si scrive la soluzione Traslatore

T Torino

R Roma

A Ancona

S Savona

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

