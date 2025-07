Il suo addio si festeggia con gli amici più cari nei cruciverba: la soluzione è Celibato

Home / Soluzioni Cruciverba / Il suo addio si festeggia con gli amici più cari

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il suo addio si festeggia con gli amici più cari' è 'Celibato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CELIBATO

Curiosità e Significato di Celibato

Hai risolto il cruciverba con Celibato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Celibato.

Perché la soluzione è Celibato? Il termine celibato si riferisce alla condizione di chi, per motivi religiosi o personali, sceglie di non sposarsi. Spesso associato a momenti di celebrazione tra amici, come il matrimonio, il celibato rappresenta un periodo di attesa prima di un grande impegno. È un rito che segna l'addio alla vita da single, celebrato con allegria e amicizia. Ecco perché si dice che il suo addio si festeggia con gli amici più cari.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Al suo addio, il futuro marito festeggiaSanto che si festeggia il 20 aprileChe si snoda attraverso la più grande regione russaSi festeggia in famigliaSi fa sentire di più in estate

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Celibato

Hai davanti la definizione "Il suo addio si festeggia con gli amici più cari" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

E Empoli

L Livorno

I Imola

B Bologna

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E A N F A A O R F T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FANFARONATE" FANFARONATE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.