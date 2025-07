Il personaggio che muore in duello con Amleto nei cruciverba: la soluzione è Laerte

LAERTE

Curiosità e Significato di Laerte

Approfondisci la parola di 6 lettere Laerte: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Laerte? Laurette è il nome di un personaggio della tragedia shakespeariana Amleto, noto per essere il giovane che muore in duello con il principe danese. La sua figura rappresenta l'innocenza e la tragicità delle passioni sregolate, simbolo delle conseguenze devastanti di vendette e inganni. La morte di Laerte sottolinea come il desiderio di vendetta possa portare alla rovina anche gli innocenti.

Come si scrive la soluzione Laerte

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il personaggio che muore in duello con Amleto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

E Empoli

R Roma

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Scopri definizioni su "STOPPINO" STOPPINO

