SCEVOLA

Curiosità e Significato di Scevola

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Scevola, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scevola? Scevola è un termine arcaico che indica una persona impudente, sfacciata o senza ritegno. Deriva dal latino scelus e spesso viene usato in modo scherzoso o ironico per descrivere qualcuno che si comporta in modo spavaldo. Conoscere questa parola arricchisce il lessico e permette di capire meglio testi storici o dialettali. È un esempio di come la lingua conserva termini coloriti e vivi nel tempo.

Come si scrive la soluzione Scevola

La definizione "Il Muzio che bruciò una delle sue mani" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

E Empoli

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

