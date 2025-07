Il mandriano della Maremma nei cruciverba: la soluzione è Buttero

BUTTERO

Curiosità e Significato di Buttero

Perché la soluzione è Buttero? Il buttero è il tradizionale pastore e garzone della Maremma, esperto nel gestire il bestiame bovino. Con abiti tipici e abilità antiche, rappresenta l’anima rurale di questa regione toscana, simbolo di tradizione e rispetto per la natura. La figura del buttero incarna la cultura locale, tramandata di generazione in generazione, e resta un punto di orgoglio per la Maremma.

Come si scrive la soluzione Buttero

Hai davanti la definizione "Il mandriano della Maremma" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

U Udine

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

O Otranto

