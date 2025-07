Il frutteto con le Kaiser nei cruciverba: la soluzione è Pereto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il frutteto con le Kaiser' è 'Pereto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERETO

Curiosità e Significato di Pereto

Vuoi sapere di più su Pereto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Pereto.

Perché la soluzione è Pereto? Pereto è un termine che indica una piccola pera, spesso coltivata in aree rurali o orti. Deriva dal nome del frutto e rappresenta anche un nome di località in Italia. La parola richiama il mondo della frutta e dell’agricoltura tradizionale, evocando immagini di frutteti e sapori autentici. Insomma, pereto è un modo affettuoso per parlare di questa delizia naturale.

Come si scrive la soluzione Pereto

Stai cercando la risposta alla definizione "Il frutteto con le Kaiser"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

R Roma

E Empoli

T Torino

O Otranto

