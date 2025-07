I nomi con la lettera maiuscola nei cruciverba: la soluzione è Propri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I nomi con la lettera maiuscola' è 'Propri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROPRI

Curiosità e Significato di Propri

Hai risolto il cruciverba con Propri? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Propri.

Perché la soluzione è Propri? Propri indica qualcosa che appartiene a una persona o cosa, con un senso di possesso o carattere distintivo. È usato per sottolineare che qualcosa è specifico, personale o inerente a qualcuno o qualcosa di particolare. Ad esempio, si parla di propri gusti o propri errori, evidenziando l’unicità o la proprietà di ciò di cui si discute. È un termine comune in italiano per esprimere appartenenza.

Come si scrive la soluzione Propri

Hai trovato la definizione "I nomi con la lettera maiuscola" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

R Roma

O Otranto

P Padova

R Roma

I Imola

