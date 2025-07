Giulietta in Ginger e Fred nei cruciverba: la soluzione è Masina

MASINA

Curiosità e Significato di Masina

La parola Masina è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Masina.

Perché la soluzione è Masina? Masina è un termine italiano che indica un grande carro o veicolo trainato, spesso usato in ambito teatrale o artistico. Deriva dal latino machina e richiama immagini di scenografie mobili o mezzi di trasporto scenici. Nella cultura pop, può anche riferirsi a personaggi o oggetti simbolici legati al mondo dello spettacolo. Un nome che evoca movimento e creatività, perfetto per la scena artistica italiana.

Come si scrive la soluzione Masina

Hai davanti la definizione "Giulietta in Ginger e Fred" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

