Giravolta dell auto nei cruciverba: la soluzione è Testacoda

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Giravolta dell auto' è 'Testacoda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TESTACODA

Curiosità e Significato di Testacoda

La parola Testacoda è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Testacoda.

Perché la soluzione è Testacoda? Testacoda è un termine italiano che indica una manovra di retromarcia o inversione di marcia, spesso in modo improvviso o complicato, come se si tornasse indietro. È usato anche in senso figurato per descrivere una situazione che si capovolge o si ribalta completamente. In parole semplici, rappresenta un cambio di direzione drastico, proprio come girare a testa in giù con l'auto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Paurosa giravolta dell autoUna paurosa giravolta dell autoUn controllo dell autoFanno parte degli accessori dell autoCircola nel radiatore dell auto

Come si scrive la soluzione Testacoda

Non riesci a risolvere la definizione "Giravolta dell auto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

C Como

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I N M O U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUMINO" LUMINO

