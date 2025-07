Giovanotto senza peli sul viso nei cruciverba: la soluzione è Imberbe

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Giovanotto senza peli sul viso' è 'Imberbe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMBERBE

Curiosità e Significato di Imberbe

Vuoi sapere di più su Imberbe? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Imberbe.

Perché la soluzione è Imberbe? Imberbe indica una persona, soprattutto un giovane, che non ha ancora sviluppato i peli sul viso, come la barba o i baffi. È usato per descrivere qualcuno ancora senza peli facciali, tipicamente in età adolescenziale. Quindi, quando si parla di un giovanotto senza peli sul viso, si fa riferimento a un ragazzo ancora immaturo o giovanissimo.

Come si scrive la soluzione Imberbe

Hai davanti la definizione "Giovanotto senza peli sul viso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

M Milano

B Bologna

E Empoli

R Roma

B Bologna

E Empoli

