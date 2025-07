Gallinacei dalla coda lunghissima nei cruciverba: la soluzione è Fagiani

FAGIANI

Curiosità e Significato di Fagiani

Non fermarti alla soluzione! Conosci Fagiani più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Fagiani.

Perché la soluzione è Fagiani? I fagiani sono uccelli gallinacei noti per la lunga coda che sfoggiano, soprattutto durante il corteggiamento. Originari dell'Asia e diffusi in Europa, questi volatili si distinguono per il piumaggio colorato e il comportamento vivace. La loro presenza nei boschi e nelle campagne aggiunge un tocco di natura selvaggia e tradizione, rendendoli simboli di bellezza e vitalità nel mondo animale.

Come si scrive la soluzione Fagiani

Non riesci a risolvere la definizione "Gallinacei dalla coda lunghissima"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

A Ancona

G Genova

I Imola

A Ancona

N Napoli

I Imola

