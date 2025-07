Fiumi di scarico nei cruciverba: la soluzione è Emissari

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fiumi di scarico' è 'Emissari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMISSARI

Curiosità e Significato di Emissari

La soluzione Emissari di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Emissari per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Emissari? Fiumi di scarico si riferisce ai grandi corsi d'acqua artificiali utilizzati per convogliare le acque reflue o i liquami. La parola emissari indica appunto questi canali o condotti progettati per scaricare le acque di scarico in corpi idrici più grandi, contribuendo a gestire l'inquinamento e mantenere l'ambiente più pulito. Sono fondamentali per il trattamento e lo smaltimento delle acque di scarto.

Come si scrive la soluzione Emissari

Se "Fiumi di scarico" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

M Milano

I Imola

S Savona

S Savona

A Ancona

R Roma

I Imola

