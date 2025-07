Figurine di riconoscimento nei cruciverba: la soluzione è Contrassegni

CONTRASSEGNI

Curiosità e Significato di Contrassegni

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Contrassegni

Perché la soluzione è Contrassegni? Le contrassegni sono segni o simboli che identificano o distinguono qualcosa o qualcuno. Spesso usati come marchi di riconoscimento, permettono di verificare l'autenticità o la provenienza di un oggetto, una persona o un documento. Sono strumenti utili per garantire sicurezza e identità in molte situazioni quotidiane o commerciali. In sintesi, i contrassegni sono segnali distintivi fondamentali per l'identificazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Riconoscimento dei meritiIl principale documento di riconoscimentoDocumento di riconoscimentoUn riconoscimento calcistico d oroCi sono quelli di persona e di figurine

Come si scrive la soluzione Contrassegni

Stai cercando la risposta alla definizione "Figurine di riconoscimento"? Qui trovi la soluzione

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

G Genova

N Napoli

I Imola

