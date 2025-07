È a Brooklyn in un film con Eddie Murphy nei cruciverba: la soluzione è Vampiro

VAMPIRO

Curiosità e Significato di Vampiro

La parola Vampiro è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Vampiro.

Perché la soluzione è Vampiro? Vampiro è una creatura della mitologia che si nutre di sangue umano, spesso rappresentata come un essere notturno con zanne affilate e occhi rossi. È protagonista di numerosi film, libri e leggende, simbolo di mistero e paura. Nel cinema, come in alcune pellicole ambientate a Brooklyn con Eddie Murphy, il vampiro diventa anche un personaggio divertente o parodico, arricchendo il suo fascino intramontabile.

Come si scrive la soluzione Vampiro

Non riesci a risolvere la definizione "È a Brooklyn in un film con Eddie Murphy"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

V Venezia

A Ancona

M Milano

P Padova

I Imola

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O I E T N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TENORI" TENORI

