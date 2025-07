Così fa il bimbo dispettoso nei cruciverba: la soluzione è Apposta

APPOSTA

Curiosità e Significato di Apposta

Approfondisci la parola di 7 lettere Apposta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Apposta? La parola apposta indica qualcosa che è perfettamente adatta o appropriata in un dato contesto. Viene usata per descrivere un termine, una scelta o un commento che si inserisce in modo preciso e azzeccato. In parole semplici, significa aver trovato il modo giusto di dire o fare, come nel caso di un'osservazione puntuale o un dettaglio perfettamente collocato.

Come si scrive la soluzione Apposta

Hai davanti la definizione "Così fa il bimbo dispettoso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

P Padova

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.