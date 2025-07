Corvina nei cruciverba: la soluzione è Nera

NERA

Curiosità e Significato di Nera

Approfondisci la parola di 4 lettere Nera: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Nera? Corvina è un termine che indica sia un tipo di pesce molto apprezzato in cucina, noto per la sua carne saporita, sia un colore tendente al rosso intenso. La parola richiama anche il nome di una varietà di vino rosso pregiato. Insomma, “corvina” evoca gusti ricchi e tonalità calde, perfette per descrivere sapori e atmosfere avvolgenti.

Come si scrive la soluzione Nera

La definizione "Corvina" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C A A N R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARANCIA" ARANCIA

