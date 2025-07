Chiamato ad andare nei cruciverba: la soluzione è Convocato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Chiamato ad andare' è 'Convocato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONVOCATO

Curiosità e Significato di Convocato

Approfondisci la parola di 9 lettere Convocato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Convocato? Convocato indica qualcuno chiamato ufficialmente a partecipare a un evento, riunione o impegno, spesso su invito formale. È usato anche nel mondo sportivo per indicare un atleta chiamato a far parte della squadra. In sostanza, rappresenta l'atto di essere chiamati o invitati a presentarsi in un determinato luogo o occasione, sottolineando l'importanza o l'urgenza dell'invito.

Come si scrive la soluzione Convocato

Se "Chiamato ad andare" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

N Napoli

V Venezia

O Otranto

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S A T N L U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SULTANO" SULTANO

