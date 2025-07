Chi le beve è ingenuo nei cruciverba: la soluzione è Bugie

Home / Soluzioni Cruciverba / Chi le beve è ingenuo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chi le beve è ingenuo' è 'Bugie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BUGIE

Curiosità e Significato di Bugie

Vuoi sapere di più su Bugie? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Bugie.

Perché la soluzione è Bugie? Bugie sono affermazioni false o ingannevoli usate per nascondere la verità o ingannare gli altri. Chi le dice spesso si presenta come ingenuo, ma in realtà può nascondere intenzioni diverse. Capire il significato di questa parola aiuta a riconoscere quando qualcuno non dice il vero e a proteggersi da possibili inganni nella vita di tutti i giorni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un goccetto che si bevePer lei Nemorino beve l elisir d amoreLo beve NemorinoPer l ingenuo è colatoSi beve in boccali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bugie

Se ti sei imbattuto nella definizione "Chi le beve è ingenuo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

U Udine

G Genova

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O S I S N C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASSINO" CASSINO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.