La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Capospalla senza maniche con un foro per la testa' è 'Poncho'.

PONCHO

Curiosità e Significato di Poncho

Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Poncho.

Perché la soluzione è Poncho? Un poncho è un capospalla senza maniche, caratterizzato da una forma ampia e confortevole, con un'apertura centrale per la testa. Originario delle culture sudamericane, offre protezione dal vento e dalla pioggia, ed è apprezzato per la sua praticità e stile casual. Perfetto per vestirsi in modo semplice e funzionale, il poncho è un capo versatile che si adatta a molte occasioni.

Come si scrive la soluzione Poncho

Stai cercando la risposta alla definizione "Capospalla senza maniche con un foro per la testa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

N Napoli

C Como

H Hotel

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P O V I R O N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROVINO" PROVINO

