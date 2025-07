Valico stretto e profondo nei cruciverba: la soluzione è Gola

GOLA

Curiosità e Significato di Gola

Approfondisci la parola di 4 lettere Gola: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gola? La parola gola indica la parte del corpo che collega la bocca all'esofago, fondamentale per alimentazione e respirazione. Può anche riferirsi a un passaggio stretto e profondo, come una valle o un imbuto naturale. In senso figurato, rappresenta il desiderio di cibo o di qualcosa di intenso. La gola, quindi, racchiude sia aspetti anatomici sia immagini di profondità e restringimento.

Come si scrive la soluzione Gola

Se ti sei imbattuto nella definizione "Valico stretto e profondo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

