La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Università o capacità' è 'Facoltà'.

FACOLTÀ

Curiosità e Significato di Facoltà

La parola Facoltà è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Facoltà? Una facoltà è un'istituzione universitaria dedicata a specifici campi di studio, come lettere o scienze. Può anche indicare le capacità o attitudini mentali di una persona, come la facoltà di ragionare o di percepire. In ogni caso, rappresenta una potenzialità, un talento o una competenza che si può sviluppare o mettere in pratica. La parola racchiude quindi molte sfumature di sapere e abilità.

Come si scrive la soluzione Facoltà

Se ti sei imbattuto nella definizione "Università o capacità", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

C Como

O Otranto

L Livorno

T Torino

À -

