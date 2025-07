Una superficie perpendicolare al pavimento nei cruciverba: la soluzione è Parete

PARETE

Curiosità e Significato di Parete

Vuoi sapere di più su Parete? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Parete.

Perché la soluzione è Parete? Una parete è una superficie verticale che si trova perpendicolare al pavimento, spesso utilizzata per dividere ambienti o sostenere strutture. Può essere fatta di diversi materiali come mattoni, cartongesso o vetro, e svolge un ruolo fondamentale nell'architettura e nell’arredamento di interni. La parete non è solo una barriera, ma anche uno spazio per decorazioni, quadri o mensole.

Come si scrive la soluzione Parete

Non riesci a risolvere la definizione "Una superficie perpendicolare al pavimento"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A D N E V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NEVADA" NEVADA

