In una centrale idroelettrica è azionato da turbine nei cruciverba: la soluzione è Generatore

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'In una centrale idroelettrica è azionato da turbine' è 'Generatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GENERATORE

Curiosità e Significato di Generatore

Approfondisci la parola di 10 lettere Generatore: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Generatore? Il generatore è un dispositivo fondamentale in una centrale idroelettrica: trasforma l'energia meccanica delle turbine in energia elettrica. Quando l'acqua fa girare le pale della turbina, questa aziona il generatore, che produce corrente elettrica pronta per essere distribuita. In poche parole, senza il generatore, l’energia prodotta dall’acqua non potrebbe arrivare nelle nostre case.

Come si scrive la soluzione Generatore

Se "In una centrale idroelettrica è azionato da turbine" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

