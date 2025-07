Una batteria portatile per dispositivi elettronici nei cruciverba: la soluzione è Power Bank

Home / Soluzioni Cruciverba / Una batteria portatile per dispositivi elettronici

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una batteria portatile per dispositivi elettronici' è 'Power Bank'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POWER BANK

Curiosità e Significato di Power Bank

Vuoi sapere di più su Power Bank? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Power Bank.

Perché la soluzione è Power Bank? Una power bank è una batteria portatile che permette di ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi ovunque tu sia. Ideale per chi trascorre molto tempo fuori casa o in viaggio, garantisce energia immediata senza bisogno di prese elettriche. Compatibile con molte tecnologie, è il compagno perfetto per restare sempre connessi e non restare mai senza carica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dispositivi elettronici come l ignitron o il thyratronInsieme di dispositivi elettronici che vengono assemblatiIl programma di Microsoft di fogli elettroniciUn appoggio portatilePC portatile a schermo tattile

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Power Bank

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una batteria portatile per dispositivi elettronici", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

W Washington

E Empoli

R Roma

B Bologna

A Ancona

N Napoli

K Kappa

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A T A V L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALTA VIA" ALTA VIA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.