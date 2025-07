Un militante del partito nei cruciverba: la soluzione è Attivista

ATTIVISTA

Curiosità e Significato di Attivista

Perché la soluzione è Attivista? Un attivista è una persona che si impegna con passione per diffondere idee e promuovere cambiamenti sociali, politici o ambientali. Spesso partecipa a manifestazioni, campagne o iniziative per sostenere cause in cui crede profondamente. Essere un attivista significa mettere in primo piano i propri valori, cercando di fare la differenza nella società. È un ruolo fondamentale per stimolare il progresso e la partecipazione civica.

Come si scrive la soluzione Attivista

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

V Venezia

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

