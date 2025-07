Un canto liturgico tipico della Chiesa Protestante nei cruciverba: la soluzione è Corale

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un canto liturgico tipico della Chiesa Protestante' è 'Corale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORALE

Curiosità e Significato di Corale

Perché la soluzione è Corale? Il corale è un canto liturgico molto diffuso nelle chiese protestanti, caratterizzato da melodie semplici e coinvolgenti che accompagnano i momenti di preghiera e riflessione. Spesso scritto in stile gregoriano, permette alla comunità di unirsi nel coro, rafforzando il senso di comunione e spiritualità durante i riti. È un modo di esprimere fede attraverso la musica condivisa.

Come si scrive la soluzione Corale

C Como

O Otranto

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

