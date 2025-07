Uguale per l uno e l altro nei cruciverba: la soluzione è Reciproco

RECIPROCO

Curiosità e Significato di Reciproco

Perché la soluzione è Reciproco? Reciproco indica qualcosa che è uguale o corrispondente tra due elementi, creando un rapporto di mutuo scambio o equivalenza. Ad esempio, quando due persone si aiutano reciprocamente, si sostiene un equilibrio di azioni e benefici. In matematica, il reciproco di un numero è il suo inverso moltiplicativo. In sintesi, questa parola esprime l'idea di un rapporto di pari valore o azione tra due parti.

Come si scrive la soluzione Reciproco

Se "Uguale per l uno e l altro" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

E Empoli

C Como

I Imola

P Padova

R Roma

O Otranto

C Como

O Otranto

