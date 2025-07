Un taccagno nei cruciverba: la soluzione è Pitocco

Home / Soluzioni Cruciverba / Un taccagno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un taccagno' è 'Pitocco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PITOCCO

Curiosità e Significato di Pitocco

La parola Pitocco è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pitocco.

Perché la soluzione è Pitocco? Un taccagno è un'espressione colloquiale italiana che indica una persona molto avara, che fa grande attenzione a non spendere soldi e tende a risparmiare anche troppo. Spesso si usa per descrivere chi è eccessivamente geloso delle proprie risorse economiche. In modo scherzoso, si può dire che questa persona è un vero pitozzo, ovvero uno che tiene tutto per sé senza voler condividere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non lo è di maniche il taccagnoAvaro taccagnoLo zio di Paperino ricco e taccagnoLa grettezza del taccagno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pitocco

Se "Un taccagno" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

I Imola

T Torino

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O I T R O C C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATORCIO" CATORCIO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.