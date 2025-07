Sostanza capace di fare aderire più parti tra loro nei cruciverba: la soluzione è Legante

Home / Soluzioni Cruciverba / Sostanza capace di fare aderire più parti tra loro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sostanza capace di fare aderire più parti tra loro' è 'Legante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEGANTE

Curiosità e Significato di Legante

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Legante, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Legante? Un legante è una sostanza che unisce tra loro diverse parti, creando una connessione stabile. Può essere usato in edilizia, come colla o cemento, oppure in ambito chimico e industriale, per mantenere insieme materiali diversi. La sua funzione principale è garantire coesione e compattezza, rendendo più resistente e duratura l’insieme. Insomma, il legante è ciò che tiene tutto saldamente unito.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dies una delle parti più note del requiemUn contratto fra più partiSi dice quando non c è più niente da fareLacerate in più partiSostanza per fare candele

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Legante

Non riesci a risolvere la definizione "Sostanza capace di fare aderire più parti tra loro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

E Empoli

G Genova

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A M L T A A E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MALATESTA" MALATESTA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.