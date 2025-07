Sono astuti e disonesti nei cruciverba: la soluzione è Birbanti

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono astuti e disonesti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono astuti e disonesti' è 'Birbanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIRBANTI

Curiosità e Significato di Birbanti

Non fermarti alla soluzione! Conosci Birbanti più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Birbanti.

Perché la soluzione è Birbanti? BIRBANTI indica persone furbe, astute ma anche un po' disoneste o sfrontate nel modo di comportarsi. Sono individui che sanno muoversi con abilità, spesso aggirando le regole, per ottenere ciò che vogliono. Il termine racchiude un mix di intelligenza e malizia, rendendoli personaggi intriganti e a volte un po’ maliziosi. Insomma, sono proprio quelle persone che sanno come cavarsela in ogni situazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono uguali all originaleI bei sono originaliSono vicine in quotaSono doppie nei rinfreschiSono formate da spire di spago o di lana

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Birbanti

Se "Sono astuti e disonesti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

I Imola

R Roma

B Bologna

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N R N A I P E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PANINERIA" PANINERIA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.