La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rampicante dai bei fiori a grappolo' è 'Glicine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GLICINE

Curiosità e Significato di Glicine

Approfondisci la parola di 7 lettere Glicine: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Glicine? La glicine è una pianta rampicante molto apprezzata per i suoi bei fiori a grappolo, che sbocciano in primavera e profumano l’aria. Originaria dell’Asia, viene coltivata anche in Italia come pianta decorativa, ideale per coprire pareti o pergolati. La sua bellezza e il profumo delicato la rendono una protagonista dei giardini più eleganti, regalando un tocco di poesia naturale.

Come si scrive la soluzione Glicine

Se "Rampicante dai bei fiori a grappolo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

L Livorno

I Imola

C Como

I Imola

N Napoli

E Empoli

