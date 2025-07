Provvista di riserva nei cruciverba: la soluzione è Scorta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Provvista di riserva' è 'Scorta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCORTA

Curiosità e Significato di Scorta

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Scorta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scorta? Provvista di riserva indica una scorta o un magazzino di risorse, prodotti o materiali pronti all’uso o da utilizzare in caso di necessità. È quella quantità di risorse mantenuta per garantire continuità e sicurezza, evitando carenze improvvise. In ambito quotidiano, si riferisce spesso a scorte di generi alimentari, materie prime o beni di prima necessità, fondamentali per affrontare eventuali imprevisti.

Come si scrive la soluzione Scorta

Se "Provvista di riserva" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

