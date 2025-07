Privo di entità sensibile nei cruciverba: la soluzione è Immateriale

IMMATERIALE

Curiosità e Significato di Immateriale

Vuoi sapere di più su Immateriale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Immateriale.

Perché la soluzione è Immateriale? Immateriale indica qualcosa che non ha una presenza fisica, come idee, diritti o concetti astratti. È ciò che esiste senza uno spazio tangibile, spesso legato al mondo digitale o intellettuale. Quando si dice che qualcosa è privo di entità sensibile, si sottolinea che non può essere percepito con i sensi tradizionali, ma ha comunque un valore o un'importanza fondamentale nel nostro vivere quotidiano.

Come si scrive la soluzione Immateriale

Hai trovato la definizione "Privo di entità sensibile" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

M Milano

M Milano

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D I F E I C O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EDIFICIO" EDIFICIO

