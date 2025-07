Preghiera in cui si recitano 50 Ave Maria nei cruciverba: la soluzione è Rosario

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Preghiera in cui si recitano 50 Ave Maria' è 'Rosario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROSARIO

Curiosità e Significato di Rosario

La parola Rosario è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rosario.

Perché la soluzione è Rosario? Il Rosario è una preghiera cristiana molto diffusa, composta da una serie di Ave Maria e altri momenti di riflessione sulla vita di Gesù e Maria. Recitarlo aiuta a meditare i misteri della fede e a trovare conforto spirituale. È anche un simbolo di devozione e comunione con la Chiesa, un modo di pregare che unisce milioni di credenti nel mondo.

Come si scrive la soluzione Rosario

Hai trovato la definizione "Preghiera in cui si recitano 50 Ave Maria" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

O Otranto

S Savona

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

