La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Otto grani ne fanno due' è 'Carati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARATI

Curiosità e Significato di Carati

La parola Carati è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Carati.

Perché la soluzione è Carati? Carati è un'unità di misura usata per valutare il peso delle gemme e dei diamanti, indicando la loro purezza e valore. Deriva dal termine carato, che in origine rappresentava la quantità di semi di carrubo usati come unità di misura nell'antichità. Conoscere i carati aiuta a capire l'importanza e il valore di un gioiello, rendendo questa parola fondamentale nel mondo dell'oreficeria.

Come si scrive la soluzione Carati

Hai davanti la definizione "Otto grani ne fanno due" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

