Obiettare, contestare nei cruciverba: la soluzione è Eccepire

ECCEPIRE

Curiosità e Significato di Eccepire

Perché la soluzione è Eccepire? ECCEPIRE significa obiettare o contestare, spesso in modo deciso o formale. Derivata dal latino, questa parola indica l’atto di mettere in discussione un’affermazione o una decisione, opponendosi con argomentazioni. In ambito legale o politico, è un termine che esprime il diritto di dissentire e di presentare opposizioni, contribuendo a un dibattito più equilibrato e democratico.

Come si scrive la soluzione Eccepire

Hai trovato la definizione "Obiettare, contestare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

C Como

C Como

E Empoli

P Padova

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A F E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FESTA" FESTA

