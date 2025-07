Non li ascolta il testardo nei cruciverba: la soluzione è Consigli

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Non li ascolta il testardo' è 'Consigli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONSIGLI

Curiosità e Significato di Consigli

La parola Consigli è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Consigli.

Perché la soluzione è Consigli? Consigli sono suggerimenti o indicazioni utili dati per aiutare qualcuno a prendere decisioni o migliorare una situazione. Spesso vengono offerti da persone esperte o amichevoli, anche se a volte il testardo preferisce ignorarli. In sostanza, rappresentano una guida che può fare la differenza, se ascoltata. Ricorda: i consigli sono come fari che illuminano il cammino.

Come si scrive la soluzione Consigli

La definizione "Non li ascolta il testardo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

N Napoli

S Savona

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

