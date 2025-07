Non bastare ai bisogni nei cruciverba: la soluzione è Scarseggiare

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Non bastare ai bisogni' è 'Scarseggiare'.

SCARSEGGIARE

Curiosità e Significato di Scarseggiare

La parola Scarseggiare è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scarseggiare? Scarseggiare significa essere in quantità insufficiente o diminuire drasticamente rispetto a quanto necessario. Si usa quando qualcosa, come risorse, beni o disponibilità, si riduce fino a non soddisfare più i bisogni o le richieste. È un termine che indica una carenza o una diminuzione che può creare problemi o difficoltà, lasciando spesso senza abbastanza ciò che serve. In poche parole, è il contrario di essere abbondanti.

Come si scrive la soluzione Scarseggiare

La definizione "Non bastare ai bisogni" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

S Savona

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T P I I T A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPARTITI" SPARTITI

