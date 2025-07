Mezzo punto nel judo, quando non si verifica ippon nei cruciverba: la soluzione è Waza Ari

WAZA ARI

Curiosità e Significato di Waza Ari

Perché la soluzione è Waza Ari? Waza-ari è un termine giapponese usato nel judo per indicare un punteggio parziale, equivalente a circa mezzo punto. Si assegna quando un atleta esegue una tecnica valida ma non perfetta o completa, e non raggiunge ancora l'ippon, il punteggio decisivo. Quando si accumulano due waza-ari, si ottiene un ippon, che mette fine alla partita. È un elemento fondamentale per comprendere le strategie di gara nel judo.

Come si scrive la soluzione Waza Ari

La definizione "Mezzo punto nel judo, quando non si verifica ippon" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

W Washington

A Ancona

Z Zara

A Ancona

A Ancona

R Roma

I Imola

