STAMPANTE

Curiosità e Significato di Stampante

Approfondisci la parola di 9 lettere Stampante: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Stampante? Una stampante è un dispositivo che trasforma i file digitali in copie cartacee, permettendoti di avere una versione fisica di documenti, foto o altri contenuti elettronici. È uno strumento comune in uffici e case, essenziale per stampare, copiare o scansionare documenti. La sua funzione è rendere accessibile su carta ciò che si ha sul computer, facilitando la condivisione e l’archiviazione fisica.

Come si scrive la soluzione Stampante

La definizione "Mette su carta i file digitali" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

A Ancona

M Milano

P Padova

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T A N A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATENA" CATENA

