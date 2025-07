Materia prima per vasellame nei cruciverba: la soluzione è Terracotta

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Materia prima per vasellame' è 'Terracotta'.

TERRACOTTA

Curiosità e Significato di Terracotta

Vuoi sapere di più su Terracotta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Terracotta.

Perché la soluzione è Terracotta? La terracotta è un tipo di argilla cotta, utilizzata da secoli per creare vasellame e oggetti d'arte. È un materiale naturale, poroso e resistente, ideale per realizzare piatti, vasi e sculture. La sua lavorazione artigianale e il caratteristico colore terracotta rendono ogni pezzo unico, raccontando tradizioni antiche e passione per l’artigianato. Un vero classico tra le materie prime per il vasellame.

Come si scrive la soluzione Terracotta

La definizione "Materia prima per vasellame" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

C Como

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

