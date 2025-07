Lunghezza : metri = capacità : x nei cruciverba: la soluzione è Litri

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lunghezza : metri = capacità : x' è 'Litri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LITRI

Curiosità e Significato di Litri

Hai risolto il cruciverba con Litri? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Litri.

Perché la soluzione è Litri? La parola litri indica un'unità di misura per il volume, cioè lo spazio occupato da un oggetto o una sostanza. È molto usata per quantificare liquidi come acqua, latte o benzina. Pensala come una misura di capacità che aiuta a capire quanto può contenere un contenitore. In breve, i litri sono lo strumento per misurare quanto spazio occupano o possono contenere le sostanze liquide.

Come si scrive la soluzione Litri

Non riesci a risolvere la definizione "Lunghezza : metri = capacità : x"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

I Imola

T Torino

R Roma

I Imola

