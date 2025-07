Luminosi come astri nei cruciverba: la soluzione è Fulgenti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Luminosi come astri' è 'Fulgenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FULGENTI

Curiosità e Significato di Fulgenti

La soluzione Fulgenti di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Fulgenti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Fulgenti? Fulgenti indica qualcosa che splende intensamente, come le stelle nel cielo notturno. È un aggettivo che descrive luci brillanti, scintillanti e che attirano l'attenzione grazie al loro splendore. Una cosa fulgente emana luce e fascino, rendendo ogni cosa più viva e luminosa. Insomma, è il modo elegante per dire che qualcosa brilla di una luce propria, come le stelle che illuminano il firmamento.

Come si scrive la soluzione Fulgenti

Hai davanti la definizione "Luminosi come astri" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

U Udine

L Livorno

G Genova

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

