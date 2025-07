La parte in cui arriva lo scapaccione nei cruciverba: la soluzione è Nuca

NUCA

Curiosità e Significato di Nuca

Perché la soluzione è Nuca? Nuca è un termine dialettale che indica un colpo dato sulla nuca, spesso con tono scherzoso o affettuoso. È come una leggera sberla data sul retro del collo, tipica nelle relazioni familiari o tra amici per scherzare o attirare l’attenzione. In breve, rappresenta quel gesto ironico e giocoso che si dà quando si vuole sorprendere o punzecchiare qualcuno.

Come si scrive la soluzione Nuca

N Napoli

U Udine

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I I T E S N N T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INTERNISTI" INTERNISTI

