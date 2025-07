La camera degli scherzi in televisione ing nei cruciverba: la soluzione è Candid

CANDID

Curiosità e Significato di Candid

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Candid, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Candid? Candid è un termine inglese che indica qualcosa di spontaneo, naturale e senza trucco. Nel contesto televisivo, si riferisce a momenti autentici e imprevedibili, come quelli delle telecamere che catturano scherzi o reazioni genuine. Insomma, il concetto di candid si lega perfettamente alle gag senza inganno, regalando divertimento sincero e spontaneo agli spettatori.

Come si scrive la soluzione Candid

Hai davanti la definizione "La camera degli scherzi in televisione ing" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

I Imola

D Domodossola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A V N O I A T I C T S Mostra soluzione



