La attraversa l Oder nei cruciverba: la soluzione è Slesia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La attraversa l Oder' è 'Slesia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SLESIA

Curiosità e Significato di Slesia

Hai risolto il cruciverba con Slesia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Slesia.

Perché la soluzione è Slesia? Slesia è una regione storica dell’Europa centrale, situata tra Polonia, Repubblica Ceca e Germania. Ricca di storia, cultura e risorse naturali, ha conosciuto numerosi cambi di sovranità nel corso dei secoli. Oggi rappresenta un importante centro industriale e culturale, simbolo di integrazione tra diverse tradizioni. Scopri come questa terra affascinante abbia plasmato il suo carattere nel tempo.

Come si scrive la soluzione Slesia

Hai trovato la definizione "La attraversa l Oder" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

