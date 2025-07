L indovino legge il futuro in quella di cristallo nei cruciverba: la soluzione è Sfera

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L indovino legge il futuro in quella di cristallo' è 'Sfera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFERA

Curiosità e Significato di Sfera

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sfera più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sfera.

Perché la soluzione è Sfera? Una sfera è un oggetto rotondo e perfetto, come una palla o un globo. Spesso usata come simbolo di completezza e mistero, rappresenta anche la capacità di vedere oltre, come un indovino che legge il futuro in una sfera di cristallo. La sfera ci invita a guardare oltre l’apparenza e scoprire ciò che si cela dietro le apparenze.

Come si scrive la soluzione Sfera

La definizione "L indovino legge il futuro in quella di cristallo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

F Firenze

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I E C I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SILICE" SILICE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.