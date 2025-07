Kenneth : ha impersonato Poirot in Assassinio sull Orient Express nei cruciverba: la soluzione è Branagh

Home / Soluzioni Cruciverba / Kenneth : ha impersonato Poirot in Assassinio sull Orient Express

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Kenneth : ha impersonato Poirot in Assassinio sull Orient Express' è 'Branagh'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRANAGH

Curiosità e Significato di Branagh

La parola Branagh è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Branagh.

Perché la soluzione è Branagh? Il termine Branagh si riferisce a Kenneth Branagh, attore e regista britannico noto per aver interpretato il celebre detective Hercule Poirot in varie produzioni, tra cui l'adattamento di Assassinio sull'Orient Express. La sua interpretazione ha portato nuova vita al personaggio di Agatha Christie, rendendo il nome un simbolo di eleganza e ingegno nel mondo del cinema e del giallo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Hercule : l ha impersonato Kenneth Branagh al cinemaShirley MacLaine ha impersonato la dolce al cinemaLo ha impersonato Daniel CraigLo ha impersonato Sylvester Stallone in cinque filmIl Luca che ha impersonato il commissario Montalbano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Branagh

La definizione "Kenneth : ha impersonato Poirot in Assassinio sull Orient Express" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

R Roma

A Ancona

N Napoli

A Ancona

G Genova

H Hotel

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I Z R Z R A A A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARAZZERIA" ARAZZERIA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.