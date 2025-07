Il vino che fa saltare il tappo nei cruciverba: la soluzione è Spumante

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il vino che fa saltare il tappo' è 'Spumante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPUMANTE

Curiosità e Significato di Spumante

Perché la soluzione è Spumante? Lo spumante è un vino frizzante, noto per la sua effervescenza vivace e le bollicine che salgono in modo spettacolare. Quando si apre una bottiglia, il suo gas naturale può provocare una vera e propria esplosione di bolle, a volte anche il tappo salta! È simbolo di festa e allegria, perfetto per brindisi indimenticabili.

Come si scrive la soluzione Spumante

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il vino che fa saltare il tappo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

U Udine

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I C N R N T O Mostra soluzione



