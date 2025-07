Il verbo del ciclista nei cruciverba: la soluzione è Pedalare

PEDALARE

Curiosità e Significato di Pedalare

Hai risolto il cruciverba con Pedalare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Pedalare.

Perché la soluzione è Pedalare? Pedalare significa azionare i pedali di una bicicletta, mettendo in moto questa popolare forma di trasporto e sport. È un verbo che rappresenta movimento, energia e libertà, collegato all’attività di andare in bici per piacere, allenamento o spostamenti quotidiani. Una parola semplice, ma ricca di significato, che invita a vivere la strada con vivacità e passione.

Come si scrive la soluzione Pedalare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il verbo del ciclista", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

